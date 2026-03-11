Об этом сообщает Exilenova+.

Смотрите также В Кремле цинично заявили о продолжении войны в Украине

Что известно о пожаре на заводе в Туле?

В российской Туле горит завод "Косогорский металлургический завод".

Судя по видео, горит одна из доменных печей. Если это так, то ее ремонт обойдется очень дорого.

Справка: Косогорский металлургический завод – это предприятие базовой металлургии. Оно не производит оружие, но, очевидно, поставляет металл и ферросплавы на производства военной техники.

В Туле горит завод: смотрите видео

Украина нанесла удары по России