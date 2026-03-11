Об этом сообщает Exilenova+.
Смотрите также В Кремле цинично заявили о продолжении войны в Украине
Что известно о пожаре на заводе в Туле?
В российской Туле горит завод "Косогорский металлургический завод".
Судя по видео, горит одна из доменных печей. Если это так, то ее ремонт обойдется очень дорого.
Справка: Косогорский металлургический завод – это предприятие базовой металлургии. Оно не производит оружие, но, очевидно, поставляет металл и ферросплавы на производства военной техники.
В Туле горит завод: смотрите видео
Украина нанесла удары по России
Вечером 10 марта Брянск подвергся массированной ракетной атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний", где изготавливали системы управления ракетами.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.
Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.
Минобороны Украины троллило россиян в Threads, отвечая на их комментарии об атаках и ПВО. Там они обещали организовать пожар в Туле.
В Тольятти произошел пожар на химическом предприятии "КуйбышевАзот". Его могли атаковать дроны. Предприятие является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.