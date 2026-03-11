Об этом сообщает Exilenova+.

Что известно о пожаре на заводе в Туле?

В российской Туле горит завод "Косогорский металлургический завод".

Судя по видео, горит одна из доменных печей. Если это так, то ее ремонт обойдется очень дорого.

Справка: Косогорский металлургический завод – это предприятие базовой металлургии. Оно не производит оружие, но, очевидно, поставляет металл и ферросплавы на производства военной техники.

В Туле горит завод: смотрите видео

Украина нанесла удары по России

  • Вечером 10 марта Брянск подвергся массированной ракетной атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний", где изготавливали системы управления ракетами.

  • Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.

  • Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.

  • Минобороны Украины троллило россиян в Threads, отвечая на их комментарии об атаках и ПВО. Там они обещали организовать пожар в Туле.

  • В Тольятти произошел пожар на химическом предприятии "КуйбышевАзот". Его могли атаковать дроны. Предприятие является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.