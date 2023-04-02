В Украине начали производить боеприпасы для беспилотников: завод показал фото

Предприятие концерна "Укроборонпром" показало новые боеприпасы ВСУ. Их можно применять на беспилотных авиационных комплексах.

На фото в ряд "выстроились" 6 новеньких снарядов разного размера. В компании добавляют, что эти боеприпасы оказывают осколочное действие.

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Основные характеристики снарядов

Авиационные боеприпасы для украинских беспилотных авиационных комплексов:

ОБП-23.1 весит 1 килограмм и гарантированно поражает цели в радиусе 11 метров;

ОБП-23.05 весит 500 грамм, а гарантированная зона поражения имеет радиус 4,5 метра.

Украинские боеприпасы к БПЛА / Фото завод "Маяк"

Производство снарядов в Украине: что известно

Не так давно концерн "Укроборонпром" запустил процесс производства 152-миллиметровых снарядов, оно будет происходить на территории Украины.

Позже предприятие начало производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки. Однако их производство было налажено за рубежом в партнерстве со страной НАТО.

Как отметил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, возобновление производства снарядов для советской артиллерии – это архиважный шаг. Все потому, что у ВСУ есть достаточное количество советской артиллерии, поэтому наличие боеприпасов к ней позволит постоянно держать врага в напряжении.

Завод "Маяк" – украинское предприятие в области производства средств связи, разработки и изготовления аппаратуры магнитной записи и воспроизведения звука. С 2008 года главной специализацией является производство стрелкового вооружения.