Дроны атаковали уникальное предприятие России в Ставропольском крае

Украинские дроны устроили в России новый "хлопок". Предварительно, беспилотники ударили по крупнейшему химическому предприятию на юге страны-агрессора.

Так, ночью 4 декабря жители Ставропольского края жаловались на взрывы. Там воздушная тревога продолжалась с 00:17 и до утра, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на завод в Невинномысске?

Мониторинговые каналы сообщили о поражении завода в Невинномысске. Речь идет о крупнейшем на юге России предприятии химической промышленности, выпускающем широкую номенклатуру минеральных удобрений и продуктов органического синтеза.

На предприятии работают единственные в России установки по производству метилацетата и высокочистой уксусной кислоты. Также здесь действует первое в стране производство меламина, а в 2024 году на "Невинномысском Азоте" создали новое производство нитрата калия.

Основные виды продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

Предварительно, дроны ударили по территории комплекса, где сосредоточены технологические установки.

"Подбитый" завод в Невинномысске / Фото соцсети

Губернатор края в 04:00 подтвердил атаку БПЛА на объекты в Невинномысске. По его словам, пострадавших и разрушений якобы нет.

К слову, завод в Невинномысске ранее уже оказывался под ударами беспилотников летом 2025 года. Тогда в Генштабе подчеркивали, что это ведущий производитель компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Что известно о последних ударах по России?