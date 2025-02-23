Завтра может быть переломный момент, – Зеленский о 24 февраля

Уже 24 февраля 2025 года третья годовщина начала полномасштабной войны России против Украины. Владимир Зеленский сказал, что этот момент может быть переломным.

Президент Украины объяснил, что 24 февраля 2025 года может стать переломным моментом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента на пресс-конференции.

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Переломный момент войны

Президент Украины Владимир Зеленский также объяснил, почему именно эта дата может стать переломной в ходе полномасштабного вторжения.

У нас будет руководство ЕС в Киеве, 24 комиссара ЕС и очень важные партнеры,

– отметил он.

Также в Украине будут присутствовать 13 лидеров стран-партнеров.

Зеленский также сказал, что 24 февраля он предложит, чтобы лидеры стран-партнеров нашего государства в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и обсудили, какой формат гарантий безопасности может быть для Украины.

Обсудят также стратегию действий на ближайшие недели.

Также Зеленский поблагодарил за то, что об Украине не забывают и продолжают поддерживать.