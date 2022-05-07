Зажглось не на шутку: 14 ОМБР имени князя Романа передала огненный привет оккупантам
Источник:фейсбук Страткома ВСУ
Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. Так, 7 мая, 14 отдельная механизированная бригада одержала очередную победу.
ВСУ продолжает уничтожать вражескую технику
Бригада имени князя Романа Великого решила передать русским оккупантам огненный "привет". Этот прекрасный момент запечатлели на видео.
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"Украинское сафари 2.0" продолжается. Работаем дальше!
– написали в Страткоме ВСУ.
Желаем, чтобы вся рашистская техника, и не только она, но и личный состав орков, пылали так ярко. Предлагаем, насладиться и вам этим огненным "приветствием" Вооруженных Сил Украины с российской армией.
14 ОМБР имени князя Романа передала привет оккупантам: смотрите видео
Другие победы Вооруженных Сил Украины: последние новости
- Российская армия продолжает нести серьезные потери в Украине. По состоянию на 7 мая они достигли 25 100 солдат из личного состава врага.
- Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов – два танка врага уцелели, поэтому они стали трофеями украинских защитников.
- Украинские воины 30 ОМБр метким выстрелом уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.
- Недавно ВСУ удалось серьезно ударить по российским военным в Николаевской области. Украинские защитники уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов. Сгорело около 20 единиц техники.
- В Днепропетровской области 6 мая был сбит российский беспилотник.
- Украинские военные в Запорожской области взяли в плен оккупантов. Кроме того, забрали у них БМП-2.
- Морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля ликвидировали 2 боевых машины пехоты.
- 7 мая силы ПВО на Юге Украины "приземлили" еще один российский беспилотник – ударный БПЛА "Форпост", который стоит 7 миллионов долларов.
- Российская армия также понесла новые потери у острова Змеиный. Там наши военные поразили десантный катер врага и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".
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