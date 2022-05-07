Зажглось не на шутку: 14 ОМБР имени князя Романа передала огненный привет оккупантам

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. Так, 7 мая, 14 отдельная механизированная бригада одержала очередную победу.

ВСУ продолжает уничтожать вражескую технику

Бригада имени князя Романа Великого решила передать русским оккупантам огненный "привет". Этот прекрасный момент запечатлели на видео.

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"Украинское сафари 2.0" продолжается. Работаем дальше!

– написали в Страткоме ВСУ.

Желаем, чтобы вся рашистская техника, и не только она, но и личный состав орков, пылали так ярко. Предлагаем, насладиться и вам этим огненным "приветствием" Вооруженных Сил Украины с российской армией.

14 ОМБР имени князя Романа передала привет оккупантам: смотрите видео

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