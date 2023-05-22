Путин ошибся, – Чичваркин о том, выгодна ли диктатору смерть Лукашенко

В последние недели в информационном пространстве активно обсуждается состояние здоровья Александра Лукашенко. Есть предположение, что белорусского диктатора могли отравить в Москве по указанию Владимира Путина.

Российский предприниматель Евгений Чичваркин скептически относится к такой версии. Об этом он сказал 24 Каналу.

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"Зачем травить человека, который по рукам, ногам и пальцам абсолютно привязан? Ему сказали приехать на 9 мая – он приехал. Экономика зависит от российской – он получает транши, которые нечем будет отдавать. По территории Беларуси и так могут кататься российские танки, в белорусском небе и так могут летать российские самолеты", – заметил Чичваркин.

Чего хочет Путин

Владимир Путин вряд ли намерен воспользоваться смертью Лукашенко, чтобы открыть дополнительный фронт. Скорее всего, россияне попытаются зафиксировать землю, которую уже захватили. В то же время нас продолжают держать в напряжении, потому что каждый раз самолеты оттягивают часть украинских войск, которые должны находиться вдоль границы с Беларусью.

Россияне очень ошиблись в белорусском народе в 2020 году, а в украинском – в 2022 году, потому что думали, что все выйдут встречать их с "Киевским тортом" и паляницами, в Гостомель уже высадилась Росгвардия, а не войска, и концерт Газманова,

– акцентировал Чичваркин.

Путин ошибся в подлинных чувствах и мнении белорусского народа. Конечно, в результате пыточным конвейером их на время загнали обратно по домам и на работы.

Между собой на кухнях все говорят одно, а в реальной жизни молчат, как и в основном россияне. Они прекрасно понимают: если будет падение диктатора, большинство людей может воспринять это как вызов или шанс на кардинальные перемены,

– подчеркнул российский предприниматель.

Поэтому смерть Лукашенко невыгодна Путину. А вот ударить ядеркой со стороны Беларуси, сказав, "мы здесь ни при чем" – могут попробовать.

"А это не мы, это другая страна. Против России вы не можете ничего сделать, это Беларусь. Шанс пугать этой идеей они оставляют для себя", – подытожил Чичваркин.

Чичваркин о том, почему Путину невыгодна смерть Лукашенко: смотрите видео

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