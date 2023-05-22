Російський підприємець Євгеній Чичваркін скептично ставиться до такої версії. Про це він сказав 24 Каналу.

Цікаво План на випадок смерті: хто стане наступником Лукашенка та яка роль його сина Віктора

"Навіщо труїти людину, яка по руках, ногах і пальцях абсолютно прив'язана? Йому сказали приїхати на 9 травня – він приїхав. Економіка залежить від російської – він отримує транші, які не буде чим віддавати. По території Білорусі й так можуть кататися російські танки, в білоруському небі й так можуть літати російські літаки", – зауважив Чичваркін.

Чого хоче Путін

Владімір Путін навряд чи має намір скористатися смертю Лукашенка, щоб відкрити додатковий фронт. Найімовірніше, росіяни спробують зафіксувати ту землю, яку вже захопили. Водночас нас продовжують тримати у напрузі, бо щоразу літаки відтягують частину українських військ, які мають перебувати вздовж кордону із Білоруссю.

Росіяни дуже помилилися у білоруському народі у 2020 році, а в українському – у 2022 році, бо думали, що усі вийдуть зустрічати їх з "Київським тортом" і паляницями, в Гостомель вже висадилася Росгвардія, а не війська, і концерт Газманова,

– акцентував Чичваркін.

Путін помилився у справжніх почуттях й думці білоруського народу. Звісно, в результаті тортурним конвеєром їх на деякий час загнали назад по домівках й на роботи.

Між собою на кухнях усі говорять одне, а в реальному житті мовчать, як і здебільшого росіяни. Вони чудово розуміють: якщо буде падіння диктатора, більшість людей може сприйняти це як виклик або шанс на кардинальні зміни,

– наголосив російський підприємець.

Тому смерть Лукашенка невигідна Путіну. А ось вдарити ядеркою з боку Білорусі, сказавши, "ми тут ні до чого" – можуть спробувати.

"А це не ми, це інша країна. Проти Росії ви не можете нічого зробити, це Білорусь. Шанс лякати цією ідеєю вони залишають для себе", – підсумував Чичваркін.

Чичваркін про те, чому Путіну невигідна смерть Лукашенка: дивіться відео

У Лукашенка проблеми зі здоров'ям: що відомо