Зеленский внес изменения в состав СНБО

В субботу, 11 февраля, президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В состав СНБО Украины вошли глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Соответствующий указ №73/2023 опубликован на сайте Главы государства, передает 24 Канал.

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Зеленский ввел в состав СНБО Малыша и Клименко

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины,

– говорится в указе №73/2023.

Также было прекращено членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Дениса Монастырского. Он погиб в авиакатастрофе в Броварах.

В составе СНБО Украины был утвержден Малюк Василий Васильевич – глава Службы безопасности Украины. Указ вступает в силу дня опубликования.

Новые назначения

Напомним, что 7 февраля Василий Малыш возглавил СБУ. Он исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а раньше являлся его первым заместителем. Решение о назначении Малыша принято сегодня на заседании Верховной рады.

Верховная рада 7 февраля назначила Игоря Клименко руководителем Министерства внутренних дел. "За" отдали свои голоса более 320 народных избранников.

Отметим, что Клименко несколько недель возглавлял МВД в статусе исполняющего обязанности. Правительство назначило его на должность после трагической гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах.

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