Зеленский дает пресс-конфренцию по итогам саммита НАТО: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский 12 июля дал пресс-конференцию в завершение саммита НАТО в Вильнюсе. На этой встрече обсудили ужесточение безопасности нашего государства, а также военную помощь со стороны союзников.
В частности, союзники договорились о поддержке Украины по пути в НАТО. Об этом во время пресс-конференции рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
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Зеленский дал пресс-конференцию в завершение саммита НАТО
Владимир Зеленский отметил, что Украина получила "объединение" от стран-членов Североатлантического союза. Кроме того, они выразили четкую позицию по вступлению нашей страны в НАТО.
Мы получили (в рамках саммита в Вильнюсе – 24 Канал) недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО,
– сказал он.
Президент также заверил, что он альтернативного мнения на саммите не слышал. В то же время он подчеркнул, что о конкретных сроках вступления пока не говорится, поскольку этому не позволяет ситуация с безопасностью связана с полномасштабной фазой войны.
Зеленский дал пресс-конференцию в Вильнюсе: смотрите онлайн-трансляцию
Президент Украины также подчеркнул, что для него важны были именно "гарантии безопасности" на саммите в Вильнюсе.
Главное из заявлений Зеленского
- "Поддержка партнеров зависит от ситуации в поле боя".
- "Поддержка партнеров не будет уменьшаться, такие заверения дали партнеры".
- "После победы мы не ожидаем никаких сюрпризов, нам нужно вернуть людей в Украину и наказать Россию. Победа – это не "замороженный" конфликт".
- "Не знаю, когда Украина получит ракеты ATACMS. Речь идет о месяцах".
- "Со стороны Украины нет нарушений в зерновом соглашении. Россия будет делать все, чтобы сорвать важные гуманитарные проекты. Россия всегда так делает после важных для Украины событий".
- "Мы никогда не обменяем территорию на статус, даже если это будет "одна деревня и один дед".
"Большая семерка" приняла декларацию для Украины
- Страны G7 12 июля приняли всеобщую декларацию по Украине. В нем они обязались помочь нашей стране в евроатлантической интеграции.
- Также страны договорились об обеспечении "гарантиями сохранности" нашей страны. Для этого украинские власти будут вести переговоры с государствами-членами Альянса в двустороннем порядке.
- В свою очередь, Украина обязалась провести реформы относительно демократии, верховенства права, уважения прав человека и свободы СМИ. Не считая того, наше правительство обязано вывести экономику на путь устойчивого развития и усилить гражданский контроль над военными.