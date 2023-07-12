Зеленский дает пресс-конфренцию по итогам саммита НАТО: онлайн-трансляция

Владимир Зеленский 12 июля дал пресс-конференцию в завершение саммита НАТО в Вильнюсе. На этой встрече обсудили ужесточение безопасности нашего государства, а также военную помощь со стороны союзников.

В частности, союзники договорились о поддержке Украины по пути в НАТО. Об этом во время пресс-конференции рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Зеленский дал пресс-конференцию в завершение саммита НАТО

Владимир Зеленский отметил, что Украина получила "объединение" от стран-членов Североатлантического союза. Кроме того, они выразили четкую позицию по вступлению нашей страны в НАТО.

Мы получили (в рамках саммита в Вильнюсе – 24 Канал) недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО,

– сказал он.

Президент также заверил, что он альтернативного мнения на саммите не слышал. В то же время он подчеркнул, что о конкретных сроках вступления пока не говорится, поскольку этому не позволяет ситуация с безопасностью связана с полномасштабной фазой войны.

Зеленский дал пресс-конференцию в Вильнюсе: смотрите онлайн-трансляцию

Президент Украины также подчеркнул, что для него важны были именно "гарантии безопасности" на саммите в Вильнюсе.

Главное из заявлений Зеленского

"Поддержка партнеров зависит от ситуации в поле боя".

"Поддержка партнеров не будет уменьшаться, такие заверения дали партнеры".

"После победы мы не ожидаем никаких сюрпризов, нам нужно вернуть людей в Украину и наказать Россию. Победа – это не "замороженный" конфликт".

"Не знаю, когда Украина получит ракеты ATACMS. Речь идет о месяцах".

"Со стороны Украины нет нарушений в зерновом соглашении. Россия будет делать все, чтобы сорвать важные гуманитарные проекты. Россия всегда так делает после важных для Украины событий".

"Мы никогда не обменяем территорию на статус, даже если это будет "одна деревня и один дед".

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