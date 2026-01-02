Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Силах обороны вскоре произойдут изменения, –Зеленский
2 января, 15:38
3

В Силах обороны вскоре произойдут изменения, –Зеленский

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский анонсировал подготовку изменений в Силах обороны.
  • Речь идет о разработке эффективных решений для усиления войска.

Владимир Зеленский подчеркнул важность военного компонента в реальном обеспечении безопасности для Украины. Так, сейчас готовят необходимые изменения в Силах обороны.

Об этом рассказал президент Украины 2 января после заслушанного доклада заместителя председателя ОП полковника Павла Палисы. Подробности рассказывает 24 Канал.

К теме У Зеленского ответили, согласился ли Буданов стать новым руководителем Офиса президента

Каких изменений стоит ожидать в Силах обороны?

Зеленский отметил, что полковник Палиса в ближайшие недели будет заниматься работой непосредственно с бригадами и военным командованием для определения решений, "которые сработают".

Президент анонсировал и подготовку к модернизации военного образования с учетом украинского опыта обороны государства.

Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины,
– подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что вскоре в Украину прибудут советники по вопросам безопасности, будет продолжаться и работа в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров.

Кроме того, президент подписал новые указы о награждении украинских защитников государственными наградами.

Заметим, что 2 января Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность главы ОП. Он предложил должность руководителю ГУР генералу Кириллу Буданову, на что тот согласился.

Трансформации украинской армии: последние новости

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью для 24 Канала выступил с инициативой обновления подходов к территориальной обороне. Речь идет о сокращении количества пехотных батальонов с одновременным усилением других составляющих.

  • В то же время в декабре Владимир Зеленский на фоне массированных атак по Одесской области обсуждал возможные кадровые изменения, в частности замену командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко.

  • Кроме того, 7 ноября Владимир Зеленский согласовал кадровое решение о назначении полковника Юрия Черевашенко на должность командующего беспилотных систем ПВО.