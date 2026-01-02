В Силах обороны вскоре произойдут изменения, –Зеленский
- Владимир Зеленский анонсировал подготовку изменений в Силах обороны.
- Речь идет о разработке эффективных решений для усиления войска.
Владимир Зеленский подчеркнул важность военного компонента в реальном обеспечении безопасности для Украины. Так, сейчас готовят необходимые изменения в Силах обороны.
Об этом рассказал президент Украины 2 января после заслушанного доклада заместителя председателя ОП полковника Павла Палисы. Подробности рассказывает 24 Канал.
Каких изменений стоит ожидать в Силах обороны?
Зеленский отметил, что полковник Палиса в ближайшие недели будет заниматься работой непосредственно с бригадами и военным командованием для определения решений, "которые сработают".
Президент анонсировал и подготовку к модернизации военного образования с учетом украинского опыта обороны государства.
Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Он также рассказал, что вскоре в Украину прибудут советники по вопросам безопасности, будет продолжаться и работа в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров.
Кроме того, президент подписал новые указы о награждении украинских защитников государственными наградами.
Заметим, что 2 января Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность главы ОП. Он предложил должность руководителю ГУР генералу Кириллу Буданову, на что тот согласился.
Трансформации украинской армии: последние новости
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью для 24 Канала выступил с инициативой обновления подходов к территориальной обороне. Речь идет о сокращении количества пехотных батальонов с одновременным усилением других составляющих.
В то же время в декабре Владимир Зеленский на фоне массированных атак по Одесской области обсуждал возможные кадровые изменения, в частности замену командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко.
Кроме того, 7 ноября Владимир Зеленский согласовал кадровое решение о назначении полковника Юрия Черевашенко на должность командующего беспилотных систем ПВО.