Зеленский анонсировал снижение цен на бензин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени упадут цены на бензин и дизель на заправках.

Об этом украинский глава заявил во время обращения 22 февраля. Видео с заявлениями президента опубликовал, в частности, 24 канал.

К теме Зеленский снова срочно обратился к украинцам

Новые стимулы для украинцев

Зеленский рассказал, что в Украине запускается программа экономического патриотизма. Речь идет о дополнительных стимулах для локализации местного производства, а также о целевых программах поддержки отдельных отраслей.

В рамках этой программы государство должно уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и ограничение проверок. Таким образом, государство хочет привлечь средства населения в бизнес и банковскую систему.

Кроме того, власти планируют снизить НДС на бензин и дизель. А это со своей стороны уменьшит цены на заправках.

Наша цель – обретение экономической независимости, особенно в энергетике,

– подчеркнул украинский президент.

Актуально Должны остаться в Украине, – Зеленский встретится с "топ-50 крупного бизнеса"

О чем еще заявлял президент

Обращение Зеленского к украинцам 22 февраля: смотрите видео