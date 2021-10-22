Зеленский хочет увеличить транзит газа через Украину и предлагает России 50% скидки

Владимир Зеленский призвал увеличить транзит газа через украинскую территорию. Президент считает, что таким образом удастся защитить Европу от "тарифного шока".

Глава государства заверил, что мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только, чтобы нормировать ситуацию. Но и обеспечить европейцам защиту от тарифного шока в течение ближайших лет.

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В то же время Зеленский обратил внимание на то, что Украина предлагает выгодные условия хранения газа в своих подземных хранилищах. Более того, государство готово предоставить скидку на транзит.

​Обратите внимание! Как пишет Bloomberg , Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу.

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