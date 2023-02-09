Зеленский и Макрон вместе полетят в Брюссель, – СМИ
Источник:BFM TV
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским отправятся на саммит ЕС. Он состоится в Брюсселе сегодня, 9 февраля.
Зеленский встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза и выступит в Европарламенте на специальной сессии. Также он будет призывать ускорить поставки оружия Украине и не создавать лишних препятствий на пути членства в ЕС.
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Зеленский и Макрон отправятся в Брюссель
Предварительно, президенты Франции и Украины вылетят в 8:30 утра с авиабазы Виллакублей вблизи Парижа. В Брюссель они прибудут около 10:00.
Один из украинских чиновников сообщил, что Зеленский едет в Брюссель, чтобы добиться результатов. Украинский президент хочет получить дальнобойную артиллерию, обещанные танки, истребители и боеприпасы.
Кроме того, Зеленский хочет получить поддержку от ЕС мирного плана президента. Таким образом, европейские лидеры должны поддержать "саммит формулы мира".
Ожидается, что Зеленский снова будет призывать разрешить Украине начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году.
К слову, инсайдеры из ЕС назвали визит историческим. Зеленский уже выступал на шести саммитах ЕС онлайн, но это будет его первая поездка в Брюссель после вторжения России почти год назад.
Визит Зеленского в Британию и Францию: что известно
- Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию 8 февраля посетил украинских военных. Он и премьер Великобритании Риши Сунак встретились с украинскими военными на юге Англии.
- Зеленский и Сунак в Лондоне подписали "Декларацию единства". Украина и Великобритания закрепили мощный союз.
- Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж. В столице Франции лидер Украины встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
- Украинский президент заявил, что Макрон и Шольц проявили свое лидерство, когда решили передать Украине легкие танки и системы ПВО Iris-T.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, зачем Зеленский отправился за границу именно сейчас. По его словам, главной целью визита президента в Европу является ускорение процесса по предоставлению нам вооружения.