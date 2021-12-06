Зеленский в юбилей ВСУ посетил военных в ООС: фото с передовой

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил приехал на Донбасс в зону Операции объединенных сил. Он пообщался с военными и вручил подарки.

Зеленский вручил 5 военнослужащим государственные награды. Он поблагодарил бойцов и пожелал им беречь себя, чтобы когда-нибудь смогли рассказать о героизме украинского войска потомкам.

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Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что с такими людьми Украина обязательно победит. Также он ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Зеленский приехал на передовую / Фото Офиса Президента: