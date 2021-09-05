Зеленский может выставить Путина бешеным диктатором, поэтому встречи не будет, – Фейгин

Владимиру Путину нужна лишь капитуляция президента Украины. Владимир Зеленский на такое не согласится, поэтому личной встречи между главами государств не состоится.

Ведь такие переговоры будут иметь лишь негативные последствия для Кремля. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, России все время нужно какое-то унижение Зеленского. Поэтому его и называют "слабаком", "актером". Впрочем, глава Украины по этим правилам не играет давно – с 2019 года. Поэтому встреча двух президентов для Путина будет в минус.

Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина бешеным диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет,

– отметил адвокат.

И добавил, Путину нужна лишь капитуляция Зеленского. И ему нет разницы, где именно это произойдет – в Москве, Крыму или на Донбассе.

Дело не в месте проведения встречи, – Фейгин

Фейгин считает, что дело не только в месте проведения переговоров. Можно было в Минске теоретически встречаться. Но без сдачи Зеленского Путину неинтересно с ним встречаться.

Он вспомнил, 9 декабря 2019 года на саммите "нормандской четверки" Москва рассчитывала, что Зеленский согласится на план, который ему был предложен. Тогда этим занимался помощник Путина Сурков, а президент Украины просто это отверг.

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