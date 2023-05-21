Зеленский объяснил, почему лично прибыл на саммит G7

Президент Владимир Зеленский принял участие в саммите "Большой семерки" в Японии. Это не было неожиданностью.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Зеленский мог участвовать в саммите онлайн

Президент приехал на саммит лидеров стран G7, чтобы разблокировать некоторые вопросы.

Заранее мы понимали, что мне нужно приехать, чтобы был подходящий результат. Мы нашли возможность быть здесь и разблокировать некоторые вопросы. Они важны,

– заметил Зеленский.

По словам главы государства, его участие в саммите не является неожиданностью.

"Я был приглашен принять участие в заседании "Семерки", но участие могло бы быть онлайн. Участие офлайн неожиданно из-за мер безопасности и из-за того, что были, кроме "Семерки", привлечены на поля саммита другие государства, с которым очень важно, чтобы у Украины состоялись встречи", – объяснил украинский лидер.

Он подытожил, что часть разговора касалась обсуждения вопросов относительно Украины и других сложных ситуаций в мире. Однако нашему государству уделили большое внимание.

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Участие Владимира Зеленского в саммите G7