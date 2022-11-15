Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны, – The Guardian

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн перед лидерами G20. Он заявил, что пора положить конец "разрушительной войне" России против Украины.

Зеленский на саммите назвал условия прекращения войны. Также он попросил созвать международное сообщество "зацементировать ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение "российской агрессии".

Зеленский назвал условия прекращения войны

Мы не позволим России ждать и наращивать свои силы… Я убежден, что сейчас пришло время, когда войну России нужно и можно остановить,

– сказал Зеленский.

По его словам, война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.