Зеленский наградил еще 216 военнослужащих ВСУ
Украинские защитники героически защищают государство от российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский в очередной раз наградил военных ВСУ.
Государственными наградами отметили 216 бойцов. Об этом Зеленский рассказал во время обращения 7 мая, сообщает 24 канал.
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Зеленский наградил украинских защитников
Президент 7 мая в очередной раз наградил военнослужащих ВСУ.
Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
– заметил президент.
Также командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ полковнику Олегу Гегечкоре посмертно присвоили звание Герой Украины.
"Вечная слава всем, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!", – подытожил глава государства.Обратите внимание! Министр обороны Украины Алексей Резников недавно посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты в Черниговской области. Он отметил защитников Чернигова ведомственными наградами и подарками.
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
Кратко об успехах украинских защитников
- С начала войны украинские бойцы наносят российским оккупантам сокрушительные потери. В общей сложности они уже обезвредили 25,1 тысячи вражеских военных.
- Защитники также успешно уничтожают технику врага. В частности, в Харьковской области они разбили целую колонну танков оккупантов – 2 из них уцелели, поэтому они стали трофеем бойцов ВСУ.
- Также украинские воины 30 ОМБр метким выстрелом уничтожили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
- Недавно нашим бойцам удалось серьезно ударить по оккупационным войскам Николаевской области. Защитники уничтожили склад боеприпасов захватчиков. Сгорело около 20 единиц техники.
- Кроме этого, в Днепропетровской области 6 мая сбили российский беспилотник.
- В свою очередь, в Запорожье украинские военные взяли оккупантов в плен. Также бойцы забрали у них БМП-2.
- А морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля ликвидировали 2 боевых машины пехоты.
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