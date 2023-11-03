Зеленский назначил нового командующего ССО
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Глава государства уволил генерал-майора Виктора Хоренко.
Указ Зеленского №727 об увольнении Хоренко появился на сайте Офиса Президента 3 ноября. В этот же день президент подписал указ №728, которым назначил нового командующего ССО, пишет 24 Канал.
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Лупанчук стал новым командующим ССО
В соответствии с указом Зеленского, новым командующим ССО стал полковник Сергей Лупанчук.
Хоренко занимал должность командующего ССО с июля 2022 года, заменив на этом посту Григория Галагана.
Тогда Зеленский рассказал, что Галаган переводится на другое направление. В частности, в целях обновления СБУ он назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.К сведению. Силы спецопераций ВСУ были созданы в 2016 году. До 2020 года ССО возглавлял генерал-лейтенант Игорь Лунев.
Добавим, что недавно на страницах Time вышел большой материал о Владимире Зеленском и войне в Украине. В тексте статьи говорилось, что перед наступлением зимы уволят по меньшей мере одного министра, а также генерала, который "отвечает за контрнаступление" Украины.
Успешные спецоперации ССО под командованием Хоренко
- Недавно Виктор Хоренко дал большое интервью, в котором рассказал о спецоперациях ССО. Бойцы Сил специальных операций участвовали в освобождении острова Змеиный и Херсонской и Харьковских областей.
- Хоренко выделил спецоперацию ССО, в рамках которой наши бойцы атаковала россиян в оккупированной Макеевке в новогоднюю ночь. Тогда было ликвидировано 400 оккупантов и еще около 300 получили ранения.
- Подразделения ССО на тактическом уровне обороняли и уничтожали врага в Бахмуте и на подступах к городу. Сейчас воины Сил специальных операций ВСУ активно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на Авдеевском направлении.
- Стоит напомнить, что 13 сентября бойцы ССО провели успешную операцию в оккупированном Севастополе. Наши воины нанесли удар по российским военным кораблям.
- В частности, бойцы обезвредили подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".