Зеленский назначил нового командующего ССО

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Глава государства уволил генерал-майора Виктора Хоренко.

Указ Зеленского №727 об увольнении Хоренко появился на сайте Офиса Президента 3 ноября. В этот же день президент подписал указ №728, которым назначил нового командующего ССО, пишет 24 Канал.

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Лупанчук стал новым командующим ССО

В соответствии с указом Зеленского, новым командующим ССО стал полковник Сергей Лупанчук.

Хоренко занимал должность командующего ССО с июля 2022 года, заменив на этом посту Григория Галагана.

Тогда Зеленский рассказал, что Галаган переводится на другое направление. В частности, в целях обновления СБУ он назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

. Силы спецопераций ВСУ были созданы в 2016 году. До 2020 года ССО возглавлял генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Добавим, что недавно на страницах Time вышел большой материал о Владимире Зеленском и войне в Украине. В тексте статьи говорилось, что перед наступлением зимы уволят по меньшей мере одного министра, а также генерала, который "отвечает за контрнаступление" Украины.

Успешные спецоперации ССО под командованием Хоренко