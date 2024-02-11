Зеленский назначил новых командующих ДШВ и Сил ТрО: кто ими стал
Перезагрузка команды управления в Силах обороны продолжается. Владимир Зеленский назначил новых командующих Десантно-штурмовых войск и Сил теробороны.
Соответствующие указы уже обнародовали на сайте президента. Кто возглавил ДШВ, а кто Силы ТрО, передает 24 Канал.
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Кого назначили командующим ДШВ, сил ТрО
Так, 11 февраля на сайте президента появился указ об увольнении Миргородского Максима Викторовича с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Назначить Скибюка Игоря Анатольевича командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины,
– говорится во втором указе.
Между тем Силы территориальной обороны ВСУ возглавил Плахута Игорь Викторович. Заметим, что он сменил на посту командующего генерал-майора Игоря Танцюру.Краткая справка. Игорь Плахута – заместитель командующего ОСГВ "Хортица". Игорь Скибюк был командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, с 2023 – заместителем командующего Десантно-штурмовых войск.
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Кто стал заместителями Сырского и Баргилевича
- Заметим, что в вечернем обращении 10 февраля Владимир Зеленский сообщил о назначении заместителей нового Главнокомандующего ВСУ.
- В частности, ими стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко.
- Сухаревский будет отвечать за беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами. Лебеденко – за инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.