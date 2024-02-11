Зеленский назначил новых командующих ДШВ и Сил ТрО: кто ими стал

Перезагрузка команды управления в Силах обороны продолжается. Владимир Зеленский назначил новых командующих Десантно-штурмовых войск и Сил теробороны.

Соответствующие указы уже обнародовали на сайте президента. Кто возглавил ДШВ, а кто Силы ТрО, передает 24 Канал.

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Кого назначили командующим ДШВ, сил ТрО

Так, 11 февраля на сайте президента появился указ об увольнении Миргородского Максима Викторовича с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Назначить Скибюка Игоря Анатольевича командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины,

– говорится во втором указе.

Между тем Силы территориальной обороны ВСУ возглавил Плахута Игорь Викторович. Заметим, что он сменил на посту командующего генерал-майора Игоря Танцюру.

. Игорь Плахута – заместитель командующего ОСГВ "Хортица". Игорь Скибюк был командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, с 2023 – заместителем командующего Десантно-штурмовых войск.

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