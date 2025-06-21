Зеленский назвал численность российской армии на территории Украины
- Президент Зеленский заявил, что на территории Украины находится 695 тысяч российских военных.
- Общее количество вражеских наступлений в день составляет до 200 по всей полосы фронта.
Россия начала летнее пришествие. Враг стремится выйти на админграницы Донецкой области, одновременно усиливая атаки на севере. Президент Зеленский озвучил количество оккупантов на территории Украины.
В ходе общения с журналистами 20 июня глава государства рассказал, какое количество вражеских солдат сосредоточено на территории Украины, передает 24 Канал.
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Сколько оrкупантов в Украине
По словам президента, в настоящее время 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. "Плюс Курское, Белгородское направления – там, где они напротив Харькова, напротив Сум. Есть еще примерно 52 тысячи из Сумского направления", – пояснил Зеленский.
Он уточнил, что общее количество вражеских наступлений в сутки – до 200 по всей фронтовой линии.
К слову, сейчас в Сумской области наступление захватчиков удалось приостановить. На небольшом участке границы в регионе враг пытается заходить малыми штурмовыми группами, но их активность снизилась. Россияне пытаются пополнить резервы и продлить наступательные действия, но их ресурсы существенно исчерпаны. Наступательный потенциал пехотных сил врага снизился из-за больших потерь, и сейчас они проводят реорганизацию для продолжения кампании.