Зеленский назвал ответ Путина на свое письмо слабым и заявил, что согласовал новые удары по России

Владимир Зеленский 4 июня опубликовал открытое письмо Путину. А вечером 5 июня отреагировал на ответ россиян.

Об этом президент рассказал в вечернем обращении.

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Что сказал Зеленский о реакции Путина на открытое письмо?

Он назвал реакцию россиян слабой.

К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивые. Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию – больше,

– сказал Зеленский.

Лидер государства поблагодарил всех, кто помогает Украине и кто хочет реального мира.

Он сообщил, что согласовал Службе безопасности Украины новые операции против России.

"ЦСО "А" – номер один по поражениям врага на фронте. с начала года результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость", – добавил Зеленский.

Еще гарант рассказал, что дипломатическая команда "готовит встречи, которые могут быть полезными". Это будут несколько форматов с европейскими партнерами, готовятся и к форматам с американской стороной.

"Мы знаем, что европейцы готовят новые шаги в поддержку Украины. Я благодарю всех в Соединенных Штатах, кто с нами, кто с Украиной и кто старается сделать ситуацию лучше для защиты жизни", – сказал Зеленский.

Интересно! СМИ пишут, что 7 июня в Лондоне может быть встреча украинского лидера с европейскими – Стармером, Макроном и Мерцом.