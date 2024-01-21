Он не хочет никакого мира, – Зеленский объяснил, что Путин мечтает сделать с Украиной

Владимир Зеленский пообщался с британскими журналистами. Президент Украины объяснил западной аудитории, почему нужно остановить Владимира Путина.

Владимир Зеленский дал понять, что Владимиру Путину не нужен мир с Украиной. Об этом он сказал в интервью телеканалу Channel 4 News.

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Чего жаждет Путин

Как пояснил президент Украины, российский диктатор хочет оккупировать все наше государство.

Он (Путин – 24 Канал) не хочет никакого мира с Украиной,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что не может себе представить подписание такого мирного соглашения, при котором Россия оставит себе временно оккупированные ею территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым.

Зеленский подчеркнул, что лучше остановить Владимира Путина сейчас, чтобы мир не увидел повторения российской агрессии спустя несколько лет.

Если мы действительно хотим иметь мир в Европе…, нам всем действительно нужно понять, что Украина действительно независима,

– заявил президент.

По его словам, для возвращения независимости лучше найти политический путь.

Что говорят о Путине