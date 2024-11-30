Проблема не в количестве войска, а в вооружении, – Зеленский

Президент Украины очертил основную проблему на фронте. По его словам, это не количество военных.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина просила вооружить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад укомплектовал лишь две с половиной бригады. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Заморозка войны по "корейскому сценарию": кто такой Кит Кэллог и каков его план по Украине

Виновата бюрократия

По словам Зеленского, проблема заключается именно в том, чтобы дать военнослужащим необходимое оружие и технику, а не в количестве имеющихся войск.

Он объяснил, что просил об этом партнеров более года назад. Кроме того, это решение приняли с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, однако на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады.

Причинами, почему так произошло, Зеленский назвал "какую-то бюрократию, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом", и добавил, что "на этой войне всегда так".

Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?,

– отметил президент.

По его словам, решение о количестве военных принимают с учетом того, что основная задача – сохранить жизнь. Зеленский также сказал, что если у европейских лидеров есть идеи о мобилизационном возрасте, то он хотел бы попросить их делать свое дело, а мы продолжим свое.