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24 Канал Новости Украины "Ситуация для него действительно сложна": Зеленский сказал, чего боится Путин
27 июля, 07:06
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"Ситуация для него действительно сложна": Зеленский сказал, чего боится Путин

Анастасия Колесникова

Украинские удары по России заставят тамошнее население все сильнее ощущать последствия войны, развязавшей Кремль. Именно этого действительно боится Владимир Путин.

Об этом президент Украины сказал в интервью для Sky News .

Что является самым большим страхом Путина?

По словам Владимира Зеленского, из-за украинских ударов по НПЗ и российской логистике глава Кремля столкнулся с большим количеством внутренних проблем.

Люди спрашивают: "Где бензин? Что делать? Как жить без логистики? Без дизельного горючего?" Поэтому ситуация для него (Путина – 24 Канал) действительно очень сложная,
– сказал президент.

Он добавил, что Путин опасается собственного общества, внутренних вызовов, неудобных вопросов к себе и настроениям внутри страны.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что российский диктатор не готов остановить войну. По данным разведки, он планирует усилить скрытую мобилизацию после 21 сентября. Предварительно Путин хочет мобилизовать 300 – 500 тысяч новых солдат .

Кроме того, Москва хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. К их приему в Воронежской области агрессор готовится с июня.

22 июля Госдума России поддержала закон, разрешающий подписывать контракты по минобороны даже людям с непогашенными судимостями, в том числе за наркопреступления и участие в организованных преступных группировках.

Также в России расширяют правила гражданской обороны на случай мобилизации и военного положения. В ISW считают, что Кремль готовится к возможному объявлению мобилизации и протестов в этой связи.

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