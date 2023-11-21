Зеленский назвал условие возвращения большинства украинцев из-за границы
Украинцы, которые из-за развязанной Россией полномасштабной войны выехали за границу, могут вернуться в собственные дома при условии усиления противовоздушной обороны. Именно поэтому Владимир Зеленский призывает партнеров усилить защиту украинского неба.
Такое мнение Президент выразил в интервью The Sun. Зеленский также подчеркнул, что переселенцы, которые вернутся из-за границы, также будут положительно влиять на бюджет страны, передает 24 Канал.
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Когда украинцы начнут возвращаться домой
По словам Президента Украины, если усилить защиту неба в семи – восьми крупнейших городах и их регионах, то к ним вернутся переселенцы, которые из-за полномасштабной войны уехали за границу.
Если семь – восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину,
– сказал Зеленский в интервью.
Он также добавил – если страна сможет их вернуть, люди смогут работать. Это положительно отразится на бюджете Украины, ведь граждане будут платить налоги. Это поможет закрыть "основной разрыв" и, как следствие, уменьшит потребность в финансовой помощи от США и европейских партнеров.
"Помогите Украине с ПВО и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут предоставить Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", – заявил президент.
Другие заявления Владимира Зеленского в интервью
- В интервью The Sun Президент Украины предположил, что решенная Россией полномасштабная война может перерасти в Третью мировую. В частности, беспокойство вызывает война между ХАМАС и Израилем. По мнению Зеленского, остановить Путина и не допустить Третью мировую могут США и Китай.
- Президент также рассказал, что Кремль хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. По словам Зеленского, Россия даже придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
- Владимир Зеленский вспомнил и покушения на его жизнь во время полномасштабной войны. По его словам, после первой попытки врага у него возникла паника, словно во время первой вспышки Covid, но и к такой можно "адаптироваться". Зеленский рассказал, что пережил по крайней мере пять – шесть заговоров в целях его убийства, которые предупредили украинские спецслужбы.