Зеленский назвал условие возвращения большинства украинцев из-за границы

Украинцы, которые из-за развязанной Россией полномасштабной войны выехали за границу, могут вернуться в собственные дома при условии усиления противовоздушной обороны. Именно поэтому Владимир Зеленский призывает партнеров усилить защиту украинского неба.

Такое мнение Президент выразил в интервью The Sun. Зеленский также подчеркнул, что переселенцы, которые вернутся из-за границы, также будут положительно влиять на бюджет страны, передает 24 Канал.

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Когда украинцы начнут возвращаться домой

По словам Президента Украины, если усилить защиту неба в семи – восьми крупнейших городах и их регионах, то к ним вернутся переселенцы, которые из-за полномасштабной войны уехали за границу.

Если семь – восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину,

– сказал Зеленский в интервью.

Он также добавил – если страна сможет их вернуть, люди смогут работать. Это положительно отразится на бюджете Украины, ведь граждане будут платить налоги. Это поможет закрыть "основной разрыв" и, как следствие, уменьшит потребность в финансовой помощи от США и европейских партнеров.

"Помогите Украине с ПВО и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут предоставить Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", – заявил президент.

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