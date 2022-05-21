Зеленский не исключает разблокировки украинских портов военным путем

Россия цинично заблокировала украинские порты, что мешает экспорту наших продуктов. Для того чтобы разблокировать морское сообщение, есть разные пути.

Один из них – военный. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, сообщает 24 канал.

Россия уже не знает, как оправдать блокировку портов: говорит о вывозе зерна в страны НАТО

Россия заблокировала в портах более 20 тысяч тонн зерна

По его словам, пищевую безопасность можно обеспечить разными путями, в том числе и дипломатическими. Наша страна всегда предлагает, прежде всего, такой путь.

Но и показываем, что можем воевать, если люди не хотят говорить,

– подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что Россия заблокировала почти все порты, все допустимые на сегодняшний день морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и т.д.

"Я сегодня (21 мая – 24 канал) премьер-министру в деталях рассказал – Россия заблокировала 22 миллиона тонн (зерна – 24 канал)", – отметил президент.

Кафиры продолжают воровать зерно

Зеленский подчеркнул, что кафиры понемногу воруют это зерно из портов и "куда-то" вывозят.

Мы знаем, что такое "куда-нибудь" – точно понимаем. Работаем на уровне Министерства иностранных дел. На уровне совести с этой страной невозможно работать. Так что работаем иначе,

– сказал украинский лидер.

Россия создает продовольственный кризис

Он отметил, что морские пути разблокировать очень важно. Ведь если это не сделать, то будет второй кризис, который спровоцировала Россия (после энергетического).

"Сейчас она (Россия – 24 канал) сделает продовольственный кризис. Так оно и будет, если мы не разблокируем для Украины пути – не поможем и странам Африки, и странам Европы, и странам Азии, нуждающимся именно в этих пищевых продуктах", – подчеркнул. президент.

Он добавил, что разблокировать порты можно разными путями – одним из них является военный . Поэтому Украина продолжает обращаться к партнерам с соответствующими запросами по оружию.

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