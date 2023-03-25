Зеленский ответил, поступали ли ему предложения из Китая по поводу встречи с Си и "мирного плана"
Источник:The Japan news
Владимир Зеленский высказался по поводу встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем относительно так называемого китайского "мирного плана". Глава государства заявил, что хочет поговорить с Си.
Зеленский сказал, что не получал никаких предложений от Китая, призывающего Украину и Россию к мирным переговорам. Президент обратился с просьбой о сотрудничестве относительно мирного плана из 10 пунктов, предложенного украинской стороной, и проведения встречи на высшем уровне.
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Зеленский не получал предложений встретиться с Си
Зеленский выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающего к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной.
Он подчеркнул, что "уважение к суверенитету и территориальной целостности" должно стоять на первом месте.
Я не получил от Китая предложения быть посредником. Я не получал предложения встретиться,
– сказал он.
Зеленский добавил, что через дипломатические каналы "дал четко понять", что хочет поговорить с лидером Китая.
Что известно о "мирном плане" Китая и позиции по войне в Украине
Китай официально не называет войной военную агрессию России против Украины, используя слово "кризис". В феврале на Мюнхенской конференции безопасности Пекин представил свой "мирный план" по урегулированию ситуации в Украине.
В предложении Китая ничего не говорится о выводе российских военных из Украины, а также Пекин заявляет, что следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности".
В США не поддерживают идею Китая о прекращении огня в Украине и временном отложении вопроса о территориальных границах. В Белом доме подчеркнули, что от этого выиграет только Россия.
С начала полномасштабного вторжения лидер КНР Си ни разу не говорил с Зеленским. 21 марта он приехал в Москву, где встретился с Путиным.
В СМИ была информация, что Си и Зеленский поговорят по телефону, но разговор до сих пор не состоялся.
Как известно, Владимир Зеленский представил свою инициативу по 10 пунктам по завершению войны. Предложения Украины предусматривают следующее:
- радиационная и ядерная безопасность,
- продовольственная безопасность,
- энергетическая безопасность,
- освобождение всех пленных и депортированных,
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,
- вывод русских войск и прекращение боевых действий,
- возвращение справедливости,
- противодействие экоциду,
- недопущение эскалации,
- фиксация окончания войны.