Путина ждут последствия: интервью с Подоляком о визите Зеленского в Нормандию и ударах по России

Владимир Зеленский 6 июня прибыл во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Там он встретится с Эммануэлем Макроном и Джо Байденом.

В рамках встречи лидеры обсудят важные вопросы по военной и финансовой безопасности, а также гарантии безопасности. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что визит Зеленского в Нормандию будет иметь последствия для России. Также он ответил, почему партнеры позволили удары по России именно сейчас и кого Путин боится настолько, что начал носить бронежилет.

Стоит внимания Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической

Напомним, что в первой части интервью мы писали, введут ли партнеры свои войска в Украину. Больше деталей – читайте по ссылке.

Чего ждать от визита Зеленского в Нормандию

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Там будет Эммануэль Макрон и Джо Байден. Будут и разговоры. В французской прессе пишут, что должно быть еще несколько заявлений от президента Макрона. И также вопрос относительно общения с Джо Байденом, президент США все же на мирный саммит не приедет?

Тот состав, который мы с вами видим сегодня во Франции, фиксирует, что не только европейские, но и в целом глобалистские страны четко понимают, кто сегодня является потомком нацизма – Россия. На этом можно ставить точку.

Четко зафиксировано, что Россия не будет присутствовать ни на каких мероприятиях, которые дают историческое понимание, что такое нацизм и к какой трагедии он приводит. Сегодня нацизм реанимирован в Европе усилиями России. Это расставляет много правильных акцентов. Все, кто присутствует, четко фиксируют, что единственная страна, которая не имеет права здесь находиться – это Россия. И это будет иметь существенные пропагандистские последствия для России.

Также в рамках встреч будут обсуждаться важные для нас вопросы, касающиеся и военной поддержки, и гарантий безопасности, и финансовой поддержки. Но дадим возможность президенту Франции сначала сделать заявления, а потом мы их обсудим. Также дадим возможность президентам Соединенных Штатов и Украины проговорить между собой вопросы, а потом выйти с определенными заявлениями. Это будет правильнее.

Присутствие Соединенных Штатов на Саммите мира в любом случае на высоком уровне представительства. Там будут присутствовать и вице-президент США, и помощник президента по национальным вопросам безопасности. Этого достаточно? На мой взгляд, было бы правильно, если бы присутствовали первые лица государств. Так они четко и конкретно зафиксировали бы свою глобальную ответственность и несомненное лидерство. Это сегодня ключевой вопрос.

Может, еще не все до конца осознают войну в Украине. Понятно, что люди находятся далеко от эпицентра войны, но война в Украине трансформирует глобальное политическое пространство. Она отбрасывает все лишнее и ставит ключевые вопросы, как мы должны завтра жить? То есть, какие правила; какие инструменты принуждения; какие международные институты; кто лидер; кто не лидер; кто будет влиять существенно, а кто более-менее? Это ключевые вопросы.

Эта война показывает, что нельзя отворачиваться. Россия же не стала такой сразу. Она постепенно увеличивала объем глобальной эскалации. Не только войны в Украине, а в целом. Она же там немножко провоцировала; там немножко угрожала; немножко торговых войн вела; немножко газовых и так далее. Напала на Грузию, в Сирии что-то бомбила.

Вопрос в том, что надо это переосмысливать; что глобальный политический процесс не может зависеть от страха. Нельзя говорить, что Россия имеет право напасть на Грузию, потому что это же якобы постсоветское пространство... Вы помните заявления? "Она имеет право оккупировать".

Кстати Протесты из-за закона об "иноагентах": как Грузия может стать новой Беларусью и чем это грозит

Я не буду называть фамилии глобальных политиков 2014 года. Какие заявления делали они? Прямо или косвенно говорили: "Хорошо, оккупировали Крым, давайте сделаем вид, что они имели право это сделать, потому что непонятно, чья это территория". Это же нонсенс. Вот сегодня все это дает возможность переосмыслить происходящее. И это переосмысление идет. И опять же роль России будет совсем другая.

Я не совсем понимаю, зачем после 1997 года эту страну начали надувать. Она ничего позитивного не генерировала. Наоборот, это такой мазохистский глобальный политический комплекс был. Мы только избавились от СССР, который всех пугал – холодные войны, сдерживание, и после этого начали создавать нового монстра под названием Россия. Я не совсем понимаю – зачем? И вот сегодня есть возможность переосмыслить это все.

Не стройте из одного монстра другого. Не помогайте монстру, который имеет исторический комплекс неполноценности. Нельзя дать ему возможность ресурсно вырасти до того, чтобы стать монстром 2.0. И поэтому сегодня надо все закончить.

Об этом надо говорить на различных международных площадках, в частности на праздновании высадки в Нормандии. Президент Украины который будет говорить, что давайте сегодня решать вопрос глобальных правил, глобальной безопасности и принуждения стран, которые хотят творить произвол.



Зеленский прибыл в Нормандию / Getty Images

Байден заявил, что против вступления Украины в НАТО

Джо Байден дал интервью 28 мая. Там на вопрос, каким будет завершение войны в Украине, Байден сказал, что мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину. Но это не означает вступление Украины в НАТО. В наших документах прописано о том, что Украина идет в НАТО, но получается, что нас там не ждут?

Есть объективное историческое развитие. Можно говорить все что угодно; можно стоять на пути; можно говорить, что договоримся где-то посередине. Но это все не имеет значения. Это только отсрочка того, что будет объективно зафиксировано.

Что будет объективно зафиксировано? Это надо понимать на этом историческом этапе. Россия пошла ва-банк. Она сделала максимальную ставку – все или ничего. И Россия должна проиграть. Это тяжело, это сложно, но я вижу, что постепенно политические элиты европейских стран и США, к сожалению, немножко медленнее, чем хотелось бы, но осознают, что Россия не является страной, с которой можно договориться об определенных стабильных правилах.

Прямо они не будут говорить, что надо дожать. Потому что это все же эхо тех глобальных политических процессов, в которых страны находились последние 30 лет. И там было сотрудничество с Россией, там была взаимная интеграция тех или иных интересов, договоренностей. Но это все сегодня умирает.

Можно говорить, что "мы там не видим или видим Украину". Не от этого – не от слов все будет зависеть. Потому что эскалация идет. Год назад, если бы мы в эфире сказали, что европейские страны предоставят разрешения для ударов по территории России, как бы на нас с вами посмотрели? Сказали бы, что это фэнтези. Не имеет смысла даже об этом говорить. Сегодня что?

Два года назад, когда говорили: "А может, HIMARS передадите"? Помните, какие были истерики? "Нет, это невозможно". Сегодня понятно, что HIMARS будут бить по территории России, потому что это правильно. Это исторически детерминировано и предопределено. И так будет и с НАТО, и со всем остальным.

Потому что ключевым является "или-или": или Россия остается в таком виде. А это постоянный хаос, война в разных проявлениях. Мне интересно, точно ли заинтересованы администрации Соединенных Штатов или президентов европейских стран в том, чтобы постоянно находиться в войне; увеличивать расходы на безопасность; иметь проблемы с очень масштабным терроризмом и тому подобное.

Не пропустите Белый дом анонсировал две встречи Зеленского и Байдена: где и когда встретятся лидеры

Что сегодня Путин заявляет? Он говорит, что Россия финансирует всех ультраправых, "Альтернативу для Германии" (ультраправая политическая партия в Германии – 24 Канал), готовы с ними сотрудничать. Не финансируем, а готовы сотрудничать. Это откровенно и конкретно заявлено. Или масштабная война, или, если уж такие ставки и если нет "красных линий", надо дожать. И это будет сделано.

Хотелось бы быстрее, но это в любом случае будет сделано. Россия должна обязательно проиграть. В любых смыслах этого слова. И это не какая-то сегодня фантазия. Я понимаю, что мы более двух лет в войне и это сложно, очень сложно. Но война должна завершиться справедливым финалом.



Байден заявил, что против "НАТОвизации" Украины / Getty Images

Почему Россия так себя ведет сегодня? Она ищет ресурсы. Она хочет провести какие-то реформы. Мне, правда, странно, когда вы берете одного коррупционера и меняете на другого. Андрей Белоусов (новый министр обороны России – 24 Канал), который постоянно сидел возле Путина 30 лет и так же занимался схемами.

Это должно дать людям представление, кем они являются. Нет никаких изменений. Замена Шойгу на Белоусова не означает, что Россия будет иметь другой вид. Она будет такой, какой всегда была. А какой была всегда Россия? Понты, мифы, угрозы.

Здесь очень важно понять – это исторически объективно будет идти. А заявления будут разные, и нам с вами надо не обижаться на заявления, а продолжать делать ту работу, которую постоянно уже два и более года делают и президент Украины, и другие представители официальных органов власти, и неофициальные представители Украины, и представители украинского общества, и журналисты. Объяснять основополагающие вещи этой войны:

война – есть война;

у войны есть только конкретное решение – кто-то должен проиграть;

любое замораживание – это отложенная война, или война, которая продолжается в других форматах до начала следующего горячего этапа;

если Россия останется в таком же виде, то будет опасность;

Украина является неотъемлемой частью Европы и обязательной частью глобального пространства безопасности;

все должны соблюдать правила, которые мы с вами привыкли называть "международное право". Но, во-первых, они должны существовать. Во-вторых, должны быть инструменты принуждения, если кто-то их нарушает, тогда он должен быть за это наказан.

И тогда мы переходим к финальной фразе. Хотите жить? Иметь гарантии для своих детей? Тогда Россия должна проиграть.

Почему партнеры позволили бить по России именно сейчас

Об ударах западным вооружением, которые нам позволили. Почему пока только приграничье с Харьковской областью? Что произошло с миром, что США и Германия разрешили бить по военным объектам на территории России? Что произошло с Россией, которая кричала о "красных линиях", а в итоге теперь на всех их телеканалах говорится о том, какими эти удары будут.

Надо полностью переносить войну на территорию России. Что произошло с Россией? Ничего, она просто перестает быть фиктивным монстром, а становится такой страной, какой есть – никчемной, к сожалению, ресурсной, с большим количеством людей, которых не жалко. Их можно уничтожать, что Россия успешно на протяжении всей своей истории делает.

Россия не изменилась. Она всегда была на "понтах": "у нас есть "красные линии", у нас это, у нас то и т.д.". Но когда ты начинаешь объективно относиться к ней и паритетно наносить удары, выясняется, что это – колосс, которого можно сломать. А что произошло со странами? Они поняли, что цинизм – это цинизм. Это очень хорошо, но далеко ты на нем не поедешь, потому что Украина демонстрирует просто сверхчеловеческую волю и готовность сопротивляться.

В современном информационном мире это выглядит так: стоит артиллерия и россияне Белгородской области, которые насмехаются, которых можно легко там уничтожить. Они бьют со своей территории и кричат, что будут убивать украинцев дальше, потому что разрешение бить по России не дадут. Вероятно, это в прямых эфирах уже даже для людей, которые далеки от войны, для аудиторий этих стран выглядит странно.

Относительно того, где можно наносить (удары – 24 Канал). Да, есть определенные ограничения. Не только Харьковская область. Просто надо же смотреть – большое количество российских возможностей, которые расположены на оккупированной территории, на Юге, в Запорожской области. Но если мы говорим о Сумской, Харьковской области, то они в приграничье ставят свою артиллерию, баллистику и оттуда просто убивают людей.

Россия же не атакует военных. Она атакует гражданское население. Россия только это и делает. Она вообще воюет всегда только с гражданскими. Как только кто-то начинает бить их рожи, – это выглядит совсем иначе. Поэтому война идет по тому сценарию, по которому должны идти большие войны.

Вопрос в другом – в политической воле стран, которые являются союзниками Украины. Мы говорим, что все виды оружия будут в Украине. Мы же уже не говорим о том, надо или не надо предоставлять ATACMS, или F-16. Мы просто говорим – когда и в каком количестве. Так же разрешения. Война имеет свои законы, свою логику.

Если война такой интенсивности продолжается уже более двух лет, вы не можете не позволять Украине вести себя в рамках международного права, вести правильную оборонительную войну и запретить использовать определенные виды оружия. Россия со своей территории будет атаковать гражданское население другой страны, но при этом Украине это будет запрещено делать – атаковать военные цели, военную инфраструктуру на оккупированной территории.

Интересно Кремль угрожает "фатальными последствиями": что для Украины означает разрешение на удары по России

Этот нонсенс постепенно становится понятным для представителей политических элит других стран. Они понимают – война такого типа не может закончиться определенным компромиссным путем Украины. Война такого типа не может вестись непаритетно и непараллельно. "Асимметрично", если использовать терминологию известной личности. То есть так не может быть.

Не может быть, что Россия будет делать все что угодно, а Украина будет иметь существенные ограничения. Нет, Россия хотела войну, она ее автор. Это Россия инициировала войну, напала. В международном праве четко написано: "Страна-агрессор должна быть полностью загружена войной на своей территории". Давайте ее загрузим войной на ее территории.

Чего Путин боится настолько, что начал носить бронежилет

Путин начал носить бронежилет. Кого он так боится и от кого хочет защититься?

Заговоров внутренних элит, заговоров генералов – почему там продолжаются все эти аресты.

Бронежилет появился после чисток в минобороны и генштабе России?

Не только. Это после того, что внутренне там большие процессы изменений будут происходить. Людей будут изолировать, арестовывать, кого-то куда-то отправлять в ссылку и тому подобное. Цена войны для окружения Путина все больше и больше растет.

Об этом президент Украины еще год или полтора назад говорил – увеличьте существенно цену войны для его окружения, лишите их ресурсности, ощущения, что они определенную маленькую часть на эту войну отдадут, но будут иметь доходы и тому подобное.

Когда это ближайшее или самое дальнее окружение Путина будет понимать, что цена войны слишком высока для них лично, в частности, для их детей, тогда у него все больше рисков появляется во внутреннем пространстве.

Кроме того, не забываем, что Путин осознает – "красных линий" не существует. Война постепенно переходит на территорию, куда он точно не думал ее привести. Он привел войну к себе домой. Это очень и очень хорошо. Рано или поздно люди на территории России осознают, что эта особь – полностью голая, независимо от бронежилетов.