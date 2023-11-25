Нужно дать полякам время, будет потепление, – Зеленский о блокаде границы

Уже больше двух недель польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Они требуют изменить ситуацию, в которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места поляков".

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите Grain from Ukraine прокомментировал блокаду границы с Польшей, информирует 24 Канал. По его словам, сложности вызваны "политическими шагами" соседей Украины.

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Зеленский о ситуации на границе

Глава государства сказал, что нужно "немного времени", чтобы все наладилось. Зеленский также ответил, планирует ли коммуницировать с Польшей по поводу этой ситуации.

На границе есть сложности, я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, нам нужно иметь очень взвешенную политику, план действий, за которым следовать. У нас есть этот план, работает премьер-министр, вице-премьер Стефанишина, также на уровне Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры. Я уверен, что мы сможем это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все потеплеет,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил, что ранее Украине удалось найти понимание с Румынией.

Что этому предшествовало

С 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков в трех пунктах пропуска на польско-украинской границе: "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская", "Дорохуск – Ягодин".

По информации польских пограничников, в очереди стоят около 2300 грузовиков.

Перевозчики сказали, что будут проводить блокаду до 3 января 2024 года. Однако если их требования, в частности, отмена транспортного безвиза для Украины, не будут выполнены, то блокировка границы будет продолжаться.

Известно уже о двух случаях смерти украинских водителей на польско-украинской границе.

Министерство инфраструктуры сообщило 25 ноября, что около 20 водителей, застрявших на границе Польши и Украины из-за забастовки польских перевозчиков, выразили желание эвакуироваться.

По подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, в среднем один день простоя стоит одной компании потерь в размере около 1 миллиона гривен. Совокупные потери превысили 300 миллионов гривен.

В сентябре 2023 года Бухарест воздержался от введения односторонних запретов на ввоз украинской продукции.