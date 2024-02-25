Мы бы хотели закончить с ним раньше, – Зеленский ответил на планы Путина "править" до 2030 года
Глава Кремля постоянно повторяет месседж о том, что якобы готов к переговорам с Украиной о прекращении войны. Президент Украины прокомментировал эти циничные заявления Владимира Путина.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024", состоявшейся 25 февраля, отметил, что будет вести переговоры с человеком, который убивает своих оппонентов. Ранее президент Украины обвинил Кремль в убийстве Алексея Навального.
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У нас нет альтернативы
Зеленский подчеркнул, что переговоры с российским диктатором возможны только при условии, если Путин признает, что проиграл войну.
Мы предложим ему площадку, где он сможет признать, что проиграл войну. Проиграет ли Украина в этой войне? Уверен, что нет. У нас нет альтернативы не победить. Если Украина проиграет, то не будет нашего существования. Нам не подходит такой финал,
– отметил глава украинского государства.
Однако по мнению Зеленского победа в войне Украины полностью зависит от военной помощи со стороны наших западных партнеров.
"Все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад – точно будут иметь большое влияние на его общество. Тогда он будет думать о внутренней безопасности. Сегодня Путин оперирует планами и цифрами и говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели закончить с ним раньше", – подчеркнул Зеленский.
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- Президент подчеркнул, что 2024 станет переломным в войне. Он будет таким, потому что украинцам будут нужны "и мужество, и стойкость для того, чтобы выжить". По мнению Зеленского, с 2024 будет зависеть "формат окончания войны".
- В то же время Зеленский отметил, что на то, как "будет выглядеть конец 2024 года", повлияет в частности поставка Украине хотя бы 10 систем Patriot в ближайшие месяцы. Если бы ВСУ применили эти системы ПВО ближе к фронту, то враг отступил бы.
- Также президент объяснил, с чем была связана смена Главнокомандующего ВСУ. Это стало одним из шагов "плана действий на третий год полномасштабной войны". Он отметил, что есть четкий план по контрнаступлению, однако, по словам Зеленского, его детали он не имеет права сообщать.