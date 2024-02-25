Мы бы хотели закончить с ним раньше, – Зеленский ответил на планы Путина "править" до 2030 года

Глава Кремля постоянно повторяет месседж о том, что якобы готов к переговорам с Украиной о прекращении войны. Президент Украины прокомментировал эти циничные заявления Владимира Путина.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024", состоявшейся 25 февраля, отметил, что будет вести переговоры с человеком, который убивает своих оппонентов. Ранее президент Украины обвинил Кремль в убийстве Алексея Навального.

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У нас нет альтернативы

Зеленский подчеркнул, что переговоры с российским диктатором возможны только при условии, если Путин признает, что проиграл войну.

Мы предложим ему площадку, где он сможет признать, что проиграл войну. Проиграет ли Украина в этой войне? Уверен, что нет. У нас нет альтернативы не победить. Если Украина проиграет, то не будет нашего существования. Нам не подходит такой финал,

– отметил глава украинского государства.

Однако по мнению Зеленского победа в войне Украины полностью зависит от военной помощи со стороны наших западных партнеров.

"Все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад – точно будут иметь большое влияние на его общество. Тогда он будет думать о внутренней безопасности. Сегодня Путин оперирует планами и цифрами и говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели закончить с ним раньше", – подчеркнул Зеленский.

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