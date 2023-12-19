Не могу распустить Раду, – Зеленский о громких скандалах с депутатами

В последнее время в Украине все чаще появляются громкие скандалы с возмущающим общество нардепами. Все государственные деятели должны быть нравственным примером, но сейчас такого нет.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Во время большой пресс-конференции 19 декабря украинского лидера спросили, что он может и должен сделать, когда отдельные депутаты и чиновники используют власть в своих интересах, а не в интересах общества.

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"Что могу я сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы во время войны нельзя проводить", – сказал Зеленский.

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.

По его словам, выборы в ходе войны провести сложно. Несмотря на это, украинский лидер отметил, что есть процент нардепов, которые все же работают.

Если мы готовы на такие пути смены Верховной Рады, нужно менять законы и проводить выборы. Приняли европейские законы, которые откроют путь к 50 миллиардов помощи. А есть те, кто не является нравственным примером,

– отметил гарант.

Зеленский также сказал, что его команда состоит из 5 – 6 менеджеров и менять или сокращать ее президент "не может себе позволить".

"Если я избавлюсь от своей команды, мы станем с вами слабее. Не могу позволить этого себе", – отметил президент.

Скандалы с нардепами