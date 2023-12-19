Не могу распустить Раду, – Зеленский о громких скандалах с депутатами
В последнее время в Украине все чаще появляются громкие скандалы с возмущающим общество нардепами. Все государственные деятели должны быть нравственным примером, но сейчас такого нет.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Во время большой пресс-конференции 19 декабря украинского лидера спросили, что он может и должен сделать, когда отдельные депутаты и чиновники используют власть в своих интересах, а не в интересах общества.
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"Что могу я сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы во время войны нельзя проводить", – сказал Зеленский.Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.
По его словам, выборы в ходе войны провести сложно. Несмотря на это, украинский лидер отметил, что есть процент нардепов, которые все же работают.
Если мы готовы на такие пути смены Верховной Рады, нужно менять законы и проводить выборы. Приняли европейские законы, которые откроют путь к 50 миллиардов помощи. А есть те, кто не является нравственным примером,
– отметил гарант.
Зеленский также сказал, что его команда состоит из 5 – 6 менеджеров и менять или сокращать ее президент "не может себе позволить".
"Если я избавлюсь от своей команды, мы станем с вами слабее. Не могу позволить этого себе", – отметил президент.
Скандалы с нардепами
- Летом 2023 года заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки и "Слуга Народа" Юрий Аристов был замечен в отеле Waldorf Astoria Maldives. Этот пятизвездочный отель расположен на самом большом частном острове Итхаафуши на Мальдивах.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий во время войны также ездил на море за границу. А еще Торохтий приобрел роскошный Mercedes Benz EQS, который стоит около 7 миллионов гривен.
- В мае 2023 в Польшу выехал депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын. Пересечь украинскую границу он якобы смог благодаря письму от главы ГУР МО Кирилла Буданова.