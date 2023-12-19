У него будет другая политика, – Зеленский о помощи Украине в случае победы Трампа

В Соединенных Штатах Америки в 2024 году пройдут очередные президентские выборы. На них может одержать победу представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, какой будет политика США в отношении Украины в случае победы на выборах Трампа, передает 24 Канал. Отметим, что в рейтинге The Wall Street Journal среди 1500 зарегистрированных избирателей лидирует Дональд Трамп.

Важно Уверен, что США нас не предадут, – Зеленский

Будет ли помогать Трамп Украине

Журналист спросил Зеленского, сможет ли он убедить Трампа, если тот станет президентом США и его политика будет направлена на замораживание войны и уменьшение помощи.

Я думаю, что у него точно будет другая политика. Он другой человек. Не нам выбирать, а их народу, себе президента,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уверен, что политика Соединенных Штатов Америки по отношению к Украине изменится. Он уточнил, что лидер страны имеет влияние на свое общество, особенно после того, как его только избрали.

Если политика следующего президента США, кем бы он ни был, будет другой в отношении Украины, более холодной или более внутренней, более экономичной, то я думаю, что эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине. Потому что если одна мощная деталь выпадает, что механизм начинает сыпаться,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такая ситуация точно не будет оказывать положительное влияние на помощь из Европы.

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.

Заметим, что сын Дональда Трампа заявил, что финансирование военной помощи Украине не имеет смысла. Ведь считает, что наша страна "уже давно проиграла" войну.

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