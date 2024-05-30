Зеленский отреагировал на гибель боевого медика Ирины Цыбух

Президент Украины во время вечернего обращения вспомнил Ирину Цыбух, которая погибла на Харьковском направлении. Он выразил соболезнования семье и побратимам парамедика.

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 30 мая отметил, что Ирина Цыбух была одной из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие приобщались к его защите. Об этом пишет 24 Канал.

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Владимир Зеленский о гибели Ирины Цыбух

Зеленский отметил, что "Чека" была не только боевым медиком, но и тренировала других и учила их быть эффективными. И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам.

Мои соболезнования всем побратимам и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев продолжались. Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины,

– сказал он.

Что известно об Ирине Цыбух

Ирина Цыбух была боевым медиком, журналисткой и общественным деятелем. Она служила в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных из горячих точек.

На Донбасс Ирина начала ездить с 2015 года, когда ей было 16. Там она волонтерила и занималась журналистской и просветительской деятельностью.

До полномасштабной войны Ирина работала на Суспильном менеджером и журналисткой. Она реформировала вещатель и реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей.

А после начала полномасштабного вторжения Ирина добровольцем ушла на фронт. 16 ноября 2023 года Владимир Зеленский наградил парамедика орденом "За заслуги".

Оказалось, что еще в апреле 2023 года защитница написала посмертное письмо – его опубликовал ее брат. "Чека" призвала украинцев быть достойными подвигов наших Героев и напомнила, что для того, чтобы быть свободными, нужно быть смелыми.