Мы переживем, но не все, – Зеленский о вероятном отсутствии помощи от США

Владимир Зеленский отметил, что помощь от США является критически важной для Украины. Если Конгресс не выделит помощь, то страна будет искать другие пути, однако цена может быть слишком высокой.

Об этом заявил президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News. Зеленский в обращении к Конгрессу США отметил, что "мы просто хотим выжить", передает 24 Канал.

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"В будущем цена будет выше"

Владимир Зеленский отметил, что защита Украины от России – это важная задача и тяжелый вызов. Он напомнил, как в первый день войны наша страна выстояла, хотя некоторые партнеры были совсем другого мнения. Сейчас партнеры говорят о новом контрнаступлении ВСУ, однако для этого необходимо дополнительное вооружение. Именно поэтому президент отметил, что Украина нуждается в помощи от Конгресса.

Вместе с тем, если США не окажут помощь, Зеленский заявляет, что Украина будет искать другие пути.

Трудно найти что-то аналогичное. Конечно, мы найдем... мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем какие-то параллельные пути. Но эта помощь критически важна. Без нее, извините, у нас будет все больше героических ребят в больницах. Если у вас нет реального оборонного щита и мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинцы "просто хотят выжить", именно поэтому Украина обращается к Конгрессу за помощью.

"Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир готов к этому – ок, вы это увидите. Но это будет трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но и для всей Европы. Если они хотят быть очень прагматичными, то цена поддержки Украины меньше, чем та, которая будет в будущем, если мы упадем, а Путин пойдет на страны НАТО. Цена будет значительно выше", – добавил президент Украины.

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