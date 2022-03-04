Эта ночь могла остановить историю, – Зеленский к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам в девятый день войны. Он, в частности, прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС и обратился к жителям Херсона.

Глава государства подчеркнул, что украинцы противостоят мощному врагу, превосходящему по численности и количеству техники.

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Обстрелы ЗАЭС – это террор

Впрочем, по словам Зеленского, российские захватчики "на тысячи световых лет" далеки от нормальных людей, имеющих достоинство. "Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную электростанцию", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что российские танкисты знали, что именно обстреливают. "Прямой наводкой – по станции. Это террор невиданного уровня", – подчеркнул политик. И добавил, что в Украине – 15 атомных блоков, а у российских военных – отбита память о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Зеленский обратился к россиянам

После этого наш президент обратился к россиянам. Он напомнил, что в 1986 году они вместе с украинцами боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. И подчеркнул, что они должны помнить все ужасы, которые она принесла. "А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить", – добавил он.

Мировые лидеры – шокированы

Из-за вражеских обстрелов на ЗАЭС вспыхнул пожар, его потушили только под утро. Впрочем, в настоящее время админкорпус и проходную станцию контролируют россияне

Глава государства рассказал, что в течение ночи на 4 марта поддерживал связь с мировыми лидерами, и чувствовал, что они – шокированы. Великобритания, например, созывает из-за атаки на ЗАЭС заседание Совбеза ООН, а МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования.

Нужно немедленное ужесточение санкций против государства – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной,

– подчеркнул Зеленский.

И объяснил, что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по украинским атомным объектам. В то же время поблагодарил нацгвардейцев, которые охраняли станцию ​​и пытались остановить врага, и спасателей, которые потушили пожар.

"Но многое зависит от вас, украинцы, простые люди Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше всех других. Вы там живете и видите оккупантов напрямую. Прогоняйте их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла", – призвал политик.

Россияне проявляют бесчеловечную жестокость

Зеленский также отметил, что враг уже завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Однако героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. "Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации", – подчеркнул президент.

Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы,

– объяснил глава государства.

Он описал, как россияне своими бомбами уничтожают украинские города и убивают граждан. "Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия", – отметил политик.

Украинские защитники наносят врагу максимальные потери: на девятый день войны – почти 9200 убитых оккупантов. Ключевой мишенью для захватчиков остается Киев. "Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они не делали, они все равно проиграют. Потому что мы – у себя дома", – подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к херсонцам

Глава государства предупредил, что противник готовит провокацию в Херсоне. Там намерены разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого в город привезли иностранцев, ищут также местных предателей. Именно так, напомнил Зеленский, и начиналось все с квазиреспубликами на Донбассе.

Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить любой план оккупантов. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы,

– подчеркнул он.

И призвал местных жителей избавиться от всякого отчаяния. Ведь Украина свое не отдаст. "Обязательно дайте знать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть вашим городом, как и любым другим украинским городом", – подытожил политик.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

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