Украина готовится к активному контрнаступлению: новое обращение Зеленского

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 14 апреля президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что в течение дня он был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком и руководителем ГУР Будановым, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о переговорах с Сунаком

Президент сегодня говорил с Риши Сунаком, премьер-министром Великобритании.

Прежде всего благодарен ему и всем лидерам мира, осудившим зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты кичились. Оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает,

– заметил глава государства.

Лидеры обсудили оружие для украинских воинов – то, что договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным, вполне справедливым действиям.

"Обсудили ускорение поставок… Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства. Конечно, продолжаем работу и над авиационной коалицией для Украины, над подготовкой различных международных мероприятий, которые дадут всем нам в Европе больше силы и защиты", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Место Украины – в НАТО

Президент также провел сегодня содержательное совещание по евроатлантической интеграции и неизбежности объединения потенциалов Украины и НАТО. На нем присутствовали:

председатель Верховной Рады,

чиновники – профильный вице-премьер-министр и министр иностранных дел – внешнеполитический блок Офиса,

руководитель Офиса.

Очевидно, что место Украины – в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, все еще продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем ответные шаги,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он провел совещание по восстановлению Украины после боевых действий при участии:

первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко,

вице-премьер-министра Александра Кубракова,

команды восстановления.

"Обсудили то, что касается инфраструктуры, экономики и многих других вопросов, требующих ответов, очень ценностных ответов. Работаем и внутри страны, и с партнерами ради системности нашего восстановления, ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям нашего общества – достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем", – добавил украинский лидер.

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Глава государства отметил военных

Зеленский отметил, что в течение дня он был на связи с военными, а также провел совещание с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и руководителем ГУР Кириллом Будановым. Среди ключевых тем:

постоянное уничтожение окупантов,

"минусование" их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях,

подготовка активных действий,

контрштурмовая работа.

И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери,

– подчеркнул президент.

По его словам, каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины. Глава государства поблагодарил за стойкость бойцов:

14-й бригады и 1-й Президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии,

54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы,

5-й отдельной штурмовой бригады,

77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Держать оборону на Донетчине сейчас – это тяжелее всего. Но это дает всей Украине жизнь. Сейчас продолжаются спасательные работы в Славянске Донецкой области. Очередной удар террористов. Ракеты С-300 по жилым кварталам, по обычной гражданской застройке. Под завалами есть люди", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас делается все, чтобы спасти раненых. Есть первые данные о погибших.

"Мои соболезнования тем, кто потерял родных. Ни часа этой недели перед Пасхой не обошлось без российских убийств и террора. Это государство-зло, и оно проиграет. Победить – это наша обязанность перед человечностью как таковой. И мы победим!" – подчеркнул Зеленский.

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Саакашвили необходимо лечение

Также Зеленский в обращении упомянул то, относительно чего уже давно нужно решение – жизнь экс-президента Грузии Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от нравственного решения.

Которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, необходим этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, кажется, это единственный путь, чтобы сохранить политику жизни.

"Спасибо всем, кто противостоит злу вместе с Украиной! Слава всем нашим солдатам, кто сейчас в бою за государство и людей! Слава Украине!" – подытожил президент.