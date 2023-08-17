Этой системе нужно достоинство, – Зеленский в обращении объяснил увольнение глав областных ТЦК

Силы обороны продолжают героически защищать государство от российских оккупантов. Поздним вечером 17 августа президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня у него были разговоры с чиновниками. Также он объяснил решение уволить всех областных военкомов, сообщает 24 Канал.

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Две IRIS-Т прибыли в Украину

Зеленский отметил, что он начал этот день с селекторного совещания с военными, разведкой, чиновниками.

Ситуация на передовой. Оборона позиций, продвижение вперед – наши наступательные действия. Обеспечение воинов. Активно формируем содержание новых оборонных пакетов от партнеров. Будут новости,

– заявил президент.

Также он особо отметил сотрудничество с Германией.

"Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО. Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора!" – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, он традиционно в Софии Киевской принял верительные грамоты от новых послов, прибывших работать в Украину. Речь идет о представителях:

Германии,

Индонезии,

Швеции,

Чили,

Колумбии,

Перу.

"Конечно, переговорил сегодня со всеми новыми послами", – отметил глава государства.

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