Президенты Любинского треугольника впервые провели переговоры: говорили об угрозе России

Президент Владимир Зеленский в онлайн-режиме провел переговоры с другими лидерами стран Люблинского треугольника. С Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой затронули темы миграционного кризиса и опасности возле границы Украины.

Зеленский отметил символичность переговоров – в годовщину 30-летия признания независимости Украины Польшей и Литвой. Именно эти страны признали суверенитет нашего государства одними из первых.

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Зеленский отметил поддержку Польши и Литвы

Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину, наш суверенитет, независимость и территориальную целостность,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

И Науседа и Дуда подтвердили полную поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Также, по мнению президентов, есть прогресс в осуществлении трансформаций для приближения нашего государства к стандартам ЕС и НАТО.

Кризис на границе Беларуси – гидридный

Президенты стран Люблинского треугольника согласились, что кризис на границе Польши и Беларуси – гибридный и искусственно созданный.

Зеленский проинформировал Дуду и Науседу о ситуации вблизи границы Украины. Он рассказал о шагах, которые Киев собираются предпринять ради мирного урегулирования.

Главы стран были единодушны о том, что нужно сохранить санкционное давление на Россию. Также Зеленский, Науседа и Дуда договорились координировать свои действия по "Северному потоку-2". По результатам переговоров президенты одобрили совместное заявление.

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