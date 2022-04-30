Зеленский обсудил с Макроном путь в ЕС и расследование преступлений России

30 апреля 2022 , 16:59
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители обеих стран обсудили пути дальнейшего сотрудничества против российской агрессии.

Ответное сообщение Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере. Впоследствии информацию подтвердил и лидер Франции.

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О чем говорили Макрон и Зеленский

Зеленский подчеркнул, что во время разговора с главой Франции обсуждали, в частности, членство Украины в Евросоюзе.

Продолжил диалог с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе,
– говорится в сообщении.

Кроме того, президент выразил благодарность Макрону за гуманитарную помощь, готовность Франции лечить украинских воинов и сотрудничество в расследовании российских военных преступлений.

Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений России,
– подытожил Зеленский.

Впоследствии разговор прокомментировал и сам Макрон. Он рассказал о своем желании продолжать работу над защитой суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Франция предоставила Украине более 615 тонн техники.

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Автор: Юлія Бабич