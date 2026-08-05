Зеленский обсудил с Рютте поставки ракет-перехватчиков для Украины

Украина активизирует сотрудничество с международными партнерами с целью срочного получения дополнительных ракет-перехватчиков. Президент Владимир Зеленский обсудил текущую ситуацию в сфере безопасности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Каковы подробности телефонного разговора Зеленского с Путиным?

В ходе телефонного разговора украинский лидер и глава Североатлантического альянса подробно проанализировали существующие угрозы. По словам главы государства, Марк Рютте полностью владеет информацией об опасности, которую несут вражеские атаки.

Собеседники договорились о совместной работе с теми странами, чьи ресурсы позволяют предоставить Украине средства для отражения воздушных ударов.

Мы максимально активно сотрудничаем со всеми партнерами, которые могут помочь с поставками ракет-перехватчиков для защиты от таких неадекватных российских ударов по жизни, по людям и по гражданским объектам,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость быстрого принятия политических решений и устранения любых бюрократических препятствий на пути к поставкам вооружения. Он отметил, что от решительных действий союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки ежедневно зависит сохранение жизней украинцев.

Глава государства также выразил благодарность Генеральному секретарю НАТО за его готовность искать новые возможности для обеспечения Украины критически важными поставками.

Что еще беседовал президент по вопросам противоракетной обороны?

Владимир Зеленский также провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Политики обсудили с Алексом Стуббом, как Хельсинки могут помочь Украине защититься от российских атак баллистическими ракетами.

Мы понимаем, какое количество ракет для систем ПВО имеется в мире. И они ежедневно нужны в Украине, каждый день нам приходится защищаться от этих российских ударов. Если сейчас каждая из стран-партнеров поможет нам, это спасет много жизней. Спасибо Алексу за мгновенную реакцию и готовность поддержать нас,

– сказал украинский лидер.

Также президенты говорили и о дипломатии – о том, что может заставить Россию пойти на мир.

"Когда Путин не сможет убивать людей, он будет вынужден искать выход из этой войны. Только достаточная поддержка Украины и давление на Россию могут привести к миру", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что с начала 2026 года партнеры начали поставлять Украине в 3 раза меньше противоракетных ракет. Президент сказал, что это связано прежде всего с боевыми действиями и войной на Ближнем Востоке, однако, по мнению главы государства, возможно, это политические шаги, направленные на то, чтобы Украина была более "уступчивой" в плане переговоров.