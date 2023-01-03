Не только "потому что не сбежал": российский журналист о том, как Зеленский переиграл Путина

Зеленский обыграл Путина по многим показателям. В общем, украинский народ победил Россию благодаря своему боевому духу, умениям и тому подобное.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. В общем, Владимир Зеленский и сам изменился за год, а в сети сравнили новогодние обращения Президента в этом году и в прошлом.

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Боевой дух украинцев

Наки отметил, что влияние Зеленского нельзя переоценивать и недооценивать. В этом смысле красиво выглядит обложка журнала Times, на котором изображен Зеленский и народ Украины. Кроме умения воевать, важен и боевой дух.

Первые недели войны украинская армия воевала без западного оружия, поставок, даже без перспектив этих поставок, когда Германия рассказывала, как она будет поставлять шлемы в Украину. Без преимущества по количеству людей, потому что когда мобилизация только начиналась, многие помнят, как в Киеве раздавали автоматы всем, кто желал его оборонять,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что Украина удержала нашествие в начале благодаря боевому духу украинцев и Зеленскому. Мы знаем, что были прямые приказы русским солдатам убить Президента Украины. Путин обращался к украинским солдатам с призывом убить Зеленского, мол, с ними диктатор потом договорится.

"Зеленский оказывает огромное влияние на эту войну, показывая волю бороться со своим народом, рисковать вместе с ними. Когда российские пропагандистские медиа рассказывали, как Зеленский уехал, он вышел на улицу в Киеве и показал, что он в Украине", - подчеркнул Наки.

Наки о том, как Зеленский обыграл Путина: смотрите видео

Украинское политическое руководство готово рисковать

По его словам, Зеленский показал в самом начале, что есть шанс, вера, воля к победе. Его поездки в Бахмут на линию фронта укрепляют боевой дух украинцев. Это оказывает влияние на бойцов, помогает им, а руководство показывает, что готово рисковать вместе со своими гражданами.

Это событие придало сил и придавало сил, потому что это не редкий случай. Зеленский в том же духе продолжает свои обращения, поездки на фронт и т.д. Это продолжает поддерживать украинских граждан в той сложной ситуации, в которой они оказались сейчас.

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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