Зеленский откровенно ответил, находится ли тема Украины вновь в центре внимания Трампа

Владимир Зеленский высказался о том, находится ли тема Украины вновь в поле зрения президента США Дональда Трампа. В частности, это касается и производства ракет для комплексов Patriot.

Об этом президент Украины заявил в ответ на вопрос журналистов 24 Канала. Интересно : В Москве очень занервничали: что принес для Украины саммит НАТО в Анкаре Стал ли Трамп более благосклонным к Украине после саммита НАТО? Владимир Зеленский поблагодарил Турцию, США и других союзников за приглашение на саммит НАТО в Анкаре. По словам президента, мероприятие прошло хорошо и было очень результативным.