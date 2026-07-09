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9 июля, 20:11
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Зеленский откровенно ответил, находится ли тема Украины вновь в центре внимания Трампа

Владислав Кравцов

Владимир Зеленский высказался о том, находится ли тема Украины вновь в поле зрения президента США Дональда Трампа. В частности, это касается и производства ракет для комплексов Patriot.

Об этом президент Украины заявил в ответ на вопрос журналистов 24 Канала.

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Стал ли Трамп более благосклонным к Украине после саммита НАТО?

Владимир Зеленский поблагодарил Турцию, США и других союзников за приглашение на саммит НАТО в Анкаре. По словам президента, мероприятие прошло хорошо и было очень результативным.

 

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