Зеленский отметил наградами украинских военных: имена

24 июня 2021 , 07:45
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский отметил наградами 10 украинских военных. Также посмертно наградил известного заместителя командира полка "Азов" с тыла Александра Павлюка и командира батальона Максима Полевого.

Президент подписал соответствующий указ №262/2021 о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ.

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Зеленский наградил украинских военных

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу…
– говорится в указе.

Согласно указу, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно:

Обратите внимание! Заместителя командира полка "Азов" с тыла Александра Павлюка внезапно не стало 5 июня 2021 года. 58-летний старший лейтенант отвечал за материально-техническое обеспечение наших воинов.

Максим Полевой погиб в зоне ООС 27 мая 2021 года. На Луганщине в него попала пуля вражеского снайпера. Он был родом из Хмельницкой области. Мужчине было всего 37 лет. У него остались родители, жена и двое детей.

Десятерых воинов наградили медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества":

  • старшего лейтенанта Ярослава Боголюба;
  • старшего лейтенанта Владислава Цвиркуна;
  • старшего матроса Павла Вдовичинского;
  • сержанта Вадима Гаркарова;
  • старшего матроса Александра Егорова;
  • сержанта Павла Емца;
  • старшего матроса Ивана Зацепина;
  • сержанта Дмитрия Макарчука;
  • старшего матроса Виталия Малиновского;
  • лейтенанта Ярослава Радзимирского.

Ситуация на Донбассе

Автор: Діана Квасневська