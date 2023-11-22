Шучу, чтобы помочь им пережить ад войны – Зеленский об отношениях со своими детьми

Владимир Зеленский рассказал, в каких отношениях он находится со своими детьми. Так, глава государства подчеркнул, что постоянно шутит, когда находится рядом с ними.

Он подчеркнул, что таким образом хочет помочь им легче пережить все последствия войны. Зеленский подчеркнул, что не может жить без юмора.

Интересно 1 миллиард 300 миллионов евро, – Зеленский рассказал о мощной поддержке от Германии

Как Зеленский сейчас общается с семьей

Владимир Зеленский подчеркнул, что в самые черные дни войны он использовал свое остроумие, чтобы убедить своих двоих детей, жену и его родителей в том, что сейчас "все хорошо".

Глава государства сказал, что когда он видит своих детей, иногда хочется их обнять и как-то поддержать. По его словам, бывало время, когда дети во время встречи и плакали.

"Когда они плачут, ты не можешь плакать. Ты должен быть сильным и научить их быть сильными", – рассказал президент.

Он также отметил, что когда он лично хотел поддержать своих детей, жену или родителей, то пытался находить во время встреч какие-то шутки.

Шутки помогают,

– добавил Зеленский.

В то же время, президент признался, что война осложнила семейную жизнь. Ведь многие его встречи с женой Еленой перешли в онлайн-формат.

Напоследок он отметил, что видится с женой вживую чаще, чем это было в самом начале войны. Однако он подчеркнул, что некоторые вопросы безопасности влияют на супружескую жизнь.

Что сказал президент в интервью журналистам