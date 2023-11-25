Сознательный террор, – Зеленский отреагировал на массированную атаку дронами
Источник:Владимир Зеленский
Россия 25 ноября массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". На вражеские обстрелы отреагировал президент нашей страны.
Утром 25 ноября Россия запустила по нашему государству рекордное количество БПЛА. Владимир Зеленский указал на то, что страна-агрессорка сделала это в ночь на день памяти жертв Голодомора, а именно на 90-ю годовщину трагедии.
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Россия гордится, что может убивать
Украинский лидер убежден, что Россия выбрала такую дату не случайно
Сознательный террор. Именно в это время,
– написал он.
Кроме того, он сказал, что руководство России гордится тем, что может убивать. Зеленский также отметил работу украинской ПВО, сбившей значительное количество воздушных целей. Он подчеркнул, что нужно продолжать работать, чтобы еще больше усилить ее.
Президент также подчеркнул, что страна-агрессорка должна отвечать за совершенное.
Россия атаковала Украину 25 ноября
- Основой целью окупантов во время массированного обстрела утром 25 ноября стал Киев. На подлетах в столицу силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 "Шахедов" . Известно о разрушениях в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах в результате падения обломков на многоэтажки. В частности, в Соломенском районе по меньшей мере двое пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.
- Вражеские БПЛА также сбивали и над другими регионами Украины. В частности над Черкащиной. Там обломки упали на открытую территорию . К счастью, обошлось без пострадавших и существенных разрушений.
- Силы обороны Юга сообщили, что вражеские беспилотники атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. К счастью, люди уцелели. В общем, там уничтожили три БПЛА. Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что враги атаковали область ночью. Наши военные сбили как дроны, так и ракету противника.