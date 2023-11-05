Понадобится 24 минуты, чтобы убедить его: Зеленский отреагировал на "мирные планы" Трампа
Источник:NBC
Владимир Зеленский заявил, что за 24 минуты он сможет убедить Дональда Трампа в том, что переговоры с Путиным – плохая идея. Президент Украины хочет объяснить ему, что тот не сможет управлять войной.
Ранее экс-президент США заявлял, что сможет закончить войну в течение 24 часов. Он хочет посадить Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров, чтобы те договорились.
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Реакция Зеленского на слова Трампа
Владимир Зеленский вспомнил визит Джо Байдена в Киев. По его мнению, тогда американский лидер понял некоторые детали – то, что можно понять только здесь. Поэтому он хочет пригласить Дональда Трампа в Украину на разговор.
Если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, не более, чтобы объяснить ему, что он не сможет разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир из-за Путина,
– заявил Зеленский.
Президент Украины уверен, что Трамп не сможет договориться о мире с Путиным, если он не готов отдавать украинские территории и независимость. По мнению Зеленского, ключевую роль в решениях экс-президента США все же будет играть не его личная позиция, а поддержка американского общества.
Что говорит Трамп об Украине
Дональд Трамп заявлял, что будь он президентом, то договорился бы о "справедливом соглашении для всех". Формально оно предполагает отказ от некоторых оккупированных территорий, где, как сказал 45 президент США, "ожидали, что это может произойти".
Ранее Трамп заявил, что Украина "вправе оставить себе большую часть того, что они заработали", после чего добавил, что "Россия на это согласилась бы". Он якобы хочет, чтобы "люди перестали погибать из-за этой бессмысленной войны".
Дональд Трамп фактически не ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он Владимира Путина военным преступником. 45 президент США начал говорить, что якобы сейчас это не нужно "выносить на обсуждение".