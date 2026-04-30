Зеленский отреагировал на заявление Путина о прекращении огня на 9 мая

После разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 9 мая. Владимир Зеленский стремится узнать детали российского предложения о краткосрочной тишине.

Глава государства поручил своим представителям связаться с командой Трампа, чтобы выяснить, что именно предлагают россияне. Об этом говорится в заявлении президента.

Как Зеленский отреагировал на идею перемирия 9 мая?

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно понять, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем.

Политик подчеркнул, что Украина со своей стороны настаивает на долгосрочном прекращении огня. Ради этого она готова "работать в любом достойном и эффективном формате".

Напомним, что 29 апреля российский диктатор позвонил по телефону американскому лидеру. Путин выразил поддержку Трампу после покушения на него 25 апреля, а также обсудил с коллегой войну на Ближнем Востоке и в Украине.

Диктатор заявил, что готов к прекращению огня из Украины на 9 мая.

Также во время разговора с Дональдом Трампом он подчеркнул, что российская армия и дальше будет пытаться достичь целей "СВО", но в то же время Кремль якобы стремится урегулировать ситуацию по дипломатическому пути.

Кроме того, Путин рассказал американскому лидеру о своих "успехах" российских войск на фронте и пожаловался на удары украинских дронов по "гражданским объектам".

По словам президента США, именно он убедил главу Кремля согласиться на временное перемирие.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока диктатор еще не определился с конкретными датами проведения временного перемирия, хоть и отметил, что тишина начнется именно 9 мая. Также представитель добавил, что российская сторона пока еще не ознакомилась с ответом Украины на предложение о перемирии.

Важно! Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала сообщил, что Кремль снова якобы посылает сигналы о готовности продолжать мирные переговоры, однако Подоляк предостерегает, что это может оказаться лишь попыткой оттянуть важные решения. Путин упорно верит в свои успехи на фронте, несмотря на реальные неудачи, и считает, что этот момент очень выгоден для России. Именно поэтому диктатор не собирается останавливать войну, а наоборот – хочет имитировать переговоры, чтобы и в дальнейшем преследовать собственные интересы.

Зачем Путину перемирие на 9 мая?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что предложение перемирия на 9 мая – это не шаг в мир, а попытка Кремля спокойно провести парад в Москве.

По его словам, если бы Россия действительно хотела завершить войну, могла бы полностью прекратить боевые действия.

Путин, считает Коваленко, больше обеспокоен безопасностью своего пропагандистского события, потому что не может гарантировать покой даже в Москве.

Напомним, что так называемое временное перемирие уже объявляли на Пасху. Оно должны было действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Однако оккупанты нарушили режим тишины сотни раз.

Более того, в этот период они совершили несколько военных преступлений. Среди них – казнь 4 украинских военнопленных возле Ветеринарного в Харьковской области и убийство эвакуационной группы вблизи Гуляйпольского на Запорожье.