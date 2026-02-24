Журналистка из "Шведского радио" спросила у Зеленского, как его изменила война. Это произошло во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.

Как война изменила Зеленского?

Сначала Зеленский сказал, что он не знает, как ответить на этот вопрос, потому что, мол, со стороны виднее. Затем президент все же признался, что теперь фокусируется исключительно на серьезных вещах. У него нет больше возможностей встречаться с друзьями. Вместо этого он проводит время с партнерами.

Также политик предположил, что он стал старше и старше.

Европейские лидеры тоже присутствующие на пресс-конференции добавили, что Зеленский стал мудрее, устойчивее и храбрее. Украинского президента назвали чрезвычайным человеком, который показал всем, что такое лидерство.

Какие заявления делал Зеленский в годовщину вторжения?