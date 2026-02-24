Журналістка зі "Шведського радіо" спитала у Зеленського, як його змінила війна. Це сталося під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Як війна змінила Зеленського?

Спершу Зеленський сказав, що він не знає, як відповісти на це питання, бо, мовляв, зі сторони видніше. Потім президент усе ж таки зізнався, що тепер фокусується виключно на серйозних речах. У нього немає більше можливостей зустрічатися з друзями. Натомість він проводить час із партнерами.

Також політик припустив, що він став старшим і старішим.

Європейські лідери теж присутні на пресоконференції додали, що Зеленский став мудрішим, стійкішим і хоробрішим. Українського президента назвали надзвичайною людиною, яка показала всім, що таке лідерство.

